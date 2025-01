Torino, il punto sul weekend di giovanili e femminile: risultati e classifiche

Primo weekend di campionato nel 2025 per le Under granata. Tutte imbattute le squadre giovanili del Torino, che chiudono la tornata di gare con due vittorie e due pareggi. Tre punti per l'Under 18, vittoriosa contro l'Empoli, e anche per l'Under 15, che rialza la testa dopo le ultime sconfitte sul finire dell'anno vecchio. Pari invece per Under 17 e Under 16: tra le due sorride meno la squadra di Rebuffi, raggiunta in extremis nel recupero, mentre per i torelli di Vegliato è un punto che smuove la classifica. Di seguito il punto sul weekend del Settore giovanile maschile granata e il resoconto sul Femminile. Oggi, alle ore 14, l'ultimo impegno: in campo la Primavera di Tufano per la sfida alla Roma.