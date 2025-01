Torino, il punto sul weekend di giovanili e femminile: risultati e classifiche

Il Settore giovanile maschile granata ha avuto solo due squadre in campo. Umori ed esiti opposti per Primavera e Under 18. La squadra di Tufano cade a Cagliari e conferma le difficoltà: ad Assemini il 2-1 in extremis premia i sardi. Euforia in casa Under 18: lo scontro diretto per il secondo posto con la Roma esalta il Toro e lo proietta a 3 punti dalla vetta. Ai box l'Under 17 per via del turno di riposo, sosta per Under 16 e Under 15. Di seguito il resoconto sul weekend delle Under maschili, a cui segue a sua volta quello relativo al Femminile.