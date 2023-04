Primavera 1, approvata la riforma per valorizzare i vivai: le novità

La Lega Serie A ha approvato una nuova normativa che entrerà in vigore dalla prossima stagione del campionato Primavera 1 e mira a valorizzare i vivai italiani e non solo. Dalla prossima stagione, infatti, ogni squadra dovrà presentare in distinta un numero fisso di giocatori cresciuti nel vivaio della stessa squadra (il ragazzo deve essere stato tesserato per almeno due anni - anche non consecutivi - dalla stessa società) e un numero fisso di calciatori convocabili dalle nazionali giovanili italiane. Ma non finisce qui, infatti dalla prossima annata il campionato non sarà più per gli Under 19, ma sarà esteso di un'annata e quindi diventerà una competizione per Under 20. Per intenderci questo significa che i 2004 - al momento l'anno giusto per la categoria - potranno giocare anche la prossima stagione senza essere considerati fuoriquota.