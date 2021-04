Primavera 1, la classifica: il Toro resta a tre punti dalla Lazio terzultima

Ecco come cambia la classifica del campionato Primavera 1 in seguito al recupero della 13^ giornata Torino-Empoli

In seguito al recupero della gara Torino-Empoli, valida per la 13^ giornata del campionato Primavera 1, i granata vengono travolti dall'Empoli che vince 0-4 in casa dei granata. La squadra di Coppitelli resta ferma a quota 13 punti e non riesce ad accorciare sulla Lazio che rimane distante 3 lunghezze. L'obiettivo del Toro è quello di raggiungere la squadra biancoceleste per entrare nella zona playout e provare ad evitare la retrocessione che ad oggi sarebbe inevitabile. L'Empoli invece con questi 3 punti sale a quota 29 e può sognare la zona playoff.