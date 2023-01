Primavera 1, la classifica: niente vetta in solitaria per il Torino

Come cambiano gli equilibri in classifica al termine della gara tra Udinese e Torino

Il Torino Primavera manca l'occasione di volare in vetta solitaria nella classifica del campionato Primavera. I granata perdono infatti contro l'Udinese 2-1 e restano fermi a quota 29 a pari merito con la Roma ed in attesa dei risultati delle altre gare. Conquista invece 3 punti importanti la squadra friulana, che accorcia a sole 3 lunghezze dalla zona playout. Nell'altra partita disputata alle 11, il Sassuolo ha mancato l'aggancio al Torino, perdendo 2-3 in casa contro il Lecce.