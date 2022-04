Primavera 1, la classifica: il Torino resta ottavo a 7 punti dalla Juventus

Come cambia la classifica di Primavera 1 in seguito al match tra Bologna e Torino

Termina 1-o la sfida tra Bologna e Torino, valida per la 30^ giornata di Primavera 1: i granata subiscono la terza sconfitta di fila, mentre il Bologna conquista la quinta vittoria casalinga consecutiva e guadagna i 3 punti che gli permettono di allontanarsi dalla zona retrocessione. In classifica, dunque, i granata si trovano ora all'ottavo posto con 40 punti totalizzati. I punti che li separerebbero dalla zona playoff sono quindi 7, con la Juventus - attualmente sesta - che potrebbe però portare a 10 punti il distacco dall'ultimo slot valido per l'accesso alla fase finale. I rossoblù si trovano al dodicesimo posto con 39 punti, e superano l'Hellas Verona - che ha una partita in meno.