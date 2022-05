Primavera 1, la classifica: Toro 11° a quota 43. Napoli e Genoa ai playout

Ecco come cambia la classifica del campionato Primavera dopo gli anticipi della 34esima e ultima giornata del torneo

Il Torino chiude con una sconfitta il campionato Primavera 2021/2022. Contro il Lecce infatti, i granata perdono 2-1, cadendo sotto i colpi di Daka, che con una doppietta è stato l'autentico protagonista di giornata. E' comunque un risultato indolore, dato che gli uomini di Coppitelli avevano già conquistato la salvezza nel turno di campionato precedente e si presentavano in Salento senza obiettivi. Il Toro chiude quindi a quota 43 punti, all'undicesimo posto, in coabitazione con il Milan, che oggi ha superato il Genoa, e con l'Empoli, che però ha una partita in meno. Il Lecce invece, può festeggiare. Grazie ai 3 punti conquistati contro i granata, i salentini raggiungono quota 40 a pari merito con il Napoli al 14° posto e, per via di una migliore differenza reti, chiudono davanti ai partenopei e conquistano la salvezza diretta, mentre gli azzurri per raggiungerla dovranno superare ai playout il Genoa.