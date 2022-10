Primavera 1, la classifica: Toro ko, Roma e Frosinone tenteranno il sorpasso

Seconda sconfitta consecutiva per il Torino Primavera, che incappa in una gara dominata ma senza affondi decisivi contro il Verona. Zero punti per i granata di scurto, che ora si guarderanno le spalle nel corso del weekend per capire come cambierà la classifica. Occhio in particolare alla Roma, che potrebbe sorpassare la Primavera di Scurto vincendo contro un'Inter fin qui in difficoltà. Sassuolo e Bologna potrebbero invece agganciare i granata, in caso di vittoria contro Udinese e Napoli, anche loro fin qui autori di una stagione complicata. La vetta potrebbe diventare distante di 4 lunghezze in caso di vittoria di Juventus e Fiorentina.