Primavera, Cesena-Torino 0-0: poche emozioni e granata fermati

I granata non riescono ad andare oltre lo 0-0 contro il fanalino di coda del campionato

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino pareggia in casa del fanalino di coda Cesena. I bianconeri giocano una buona partita a livello difensivo e reagiscono al pesante 6-1 subito la scorsa settimana contro il Lecce. I granata non riescono a rendersi particolarmente pericolosi, ma gran parte del merito va proprio ai padroni di casa che hanno giocato un'ottima partita a livello difensivo.

Primavera, Cesena-Torino: le scelte — Scurto conferma quasi in blocca la formazione vista contro la Roma. L'unica novità è la presenza di Ciammaglichella da titolare nell'ormai consueto 4-4-2. In avanti spazio ancora al tandem Ansah-Jurgens, mentre come esterno di sinistra gioca Weidmann con Ruiz e Ruszel sono i due centrocampisti. In difesa il pacchetto è il solito: Dembelè e Opoku sono i terzini, mentre i due centrali sono Dellavalle e N'Guessan.

Primavera, Cesena-Torino: il primo tempo — Parte meglio il Cesena, che non ha niente da perdere e vuole reagire dal 6-1 contro il Lecce. Nei primi minuti, infatti, sono i padroni di casa a spingere di più, senza però riuscire a creare vere e proprie occasioni. Intorno al 15' inizia a vedersi con costanza anche il Torino in avanti con due conclusioni da fuori area una con Ruszel e una con Weidmann, ma in entrambi i casi la sfera non trova lo specchio dei pali. Al 26' il Cesena va vicino al gol del vantaggio, Gessaroli viene dimenticato da Opoku sul secondo palo, ma da ottima posizione spara alto. Passano 12 minuti ed è ancora Cesena pericoloso, ma è straordinario Passador, che in volo manda in corner. Il primo tempo si chiude così, con un Toro che non riesce a pungere abbastanza e un Cesena molto compatto.

Primavera, Cesena-Torino: il secondo tempo — A inizio ripresa Scurto cambia subito le carte in tavola e ridisegna la sua squadra con un 4-2-3-1 più spregiudicato. Escono Ruiz, Ansah e Jurgens, dentro Dell'Aquila, Silva e Njie con Weidmann che passa in mezzo al campo. La prima occasione è proprio per i granata con Silva, ma si salvano i padroni di casa. Il tempo però poi scorre senza che i granata riescano a creare altri pericoli dalle parti di Galassi. Il Cesena dall'altro lato non è più pericoloso, ma si chiudono bene e con il pressing riescono a creare difficoltà alla manovra della squadra di Scurto. Al 73' il Toro torna a rendersi pericoloso. Bravissimo Dell'Aquila con una serpentina sulla linea di fondo, mette a rimorchio per N'Guessan che però non dà forza alla palla. La risposta del Cesena arriva tre minuti più tardi con Denes, che calcia dalla distanza senza trovare lo specchio. Un minuto dopo è ancora N'Guessan pericoloso. Corner dalla destra velenoso battuto da Dell'Aquila, la palla viene deviata e arriva nella zona del difensore francese dei granata che spara alto. All'84' è ancora Toro pericoloso. Weidmann serve Dell'Aquila, la palla è sporca ma l'ex Spal riesce a calciare senza però trovare lo specchio. Nel finale i granata provano a spingere, ma un po' per imprecisione e un po' per la densità difensiva del Cesena non riesce a creare problemi ai padroni di casa.

Primavera, Cesena-Torino: il tabellino — Cesena-Torino 0-0

Cesena: Galassi, David, Lilli, Ghinelli, Carlini (89' Balde), Pieraccini, Lepri, Denes, Gessaroli, Manetti, Milli (68' Guidi). A disposizione: Veliaj, Elefante, Ferretti, Barducci, Rossi, Balde, Amadori, Guidi, Polli, Valentini, Di Francesco, Campedelli. All. Ceccarelli

Torino (4-4-2): Passador; Dembelè (82' Antolini), Dellavalle, N’Guessan, Opoku; Ciammaglichella (68' Savva), Ruiz (46' Dell'Aquila), Ruszel, Weidmann; Ansah (46' Njie), Jurgens (46' Silva). A disposizione: Brezzo, Servalli, Gaj, Rettore, Marshage, Dell'Aquila, Antolini, Silva, Savva, Njie, Barzago, Makadji Morre. All. Scurto

Ammoniti: 23' David (C), 60' Ruszel (T), 90' Weidmann (T)