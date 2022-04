Primavera, Coppitelli post Bologna-Torino 1-0: “Dobbiamo fare di più”

Le dichiarazioni del tecnico granata Federico Coppitelli al termine del match contro il Bologna

Al termine della sfida valida per la 30esima giornata del campionato Primavera 1 tra Bologna e Torino, il tecnico granata Federico Coppitelli ha commentato con queste parole l'esito della gara, che ha visto i granata sconfitti (1-0 al 66' con un gol firmato dal rossoblù Rocchi) per la terza volta consecutiva- nonostante la buona prestazione di cui il tecnico si ritiene soddisfatto - allontanandosi così sempre di più dall'obiettivo playoff: "È una fase del campionato in cui nelle nostre gare pesano molto gli episodi negativi. Anche oggi i ragazzi hanno fatto una buona prestazione che non meritava di terminare con una sconfitta. Non è la prima volta che ci capitano situazioni di questo tipo: dobbiamo cercare di fare di più per non cedere alle prime difficoltà e per poter superare questo periodo. Ora ci aspettano le ultime sfide con squadre di grande livello dove dovremo provare a fare più punti possibili per concludere al meglio la stagione".