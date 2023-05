Primavera, il programma delle fasi finali: le info

La regular season del campionato Primavera è ormai agli sgoccioli, con il Torino che affronterà domani l'Empoli per blindare il secondo posto e guadagnare così l'accesso diretto alle semifinali scudetto . Ora ad essere imminenti sono le fasi finali, per cui sono stati comunicati i dettagli tramite comunicato della Lega Serie A.

Primavera, il programma delle fasi finali

Le fasi finali del campionato Primavera si terranno a Reggio Emilia e Sassuolo su due campi, il Mapei Stadium di Reggio Emilia e lo Stadio Ricci di Sassuolo. Si inizierà venerdì 2 giugno con il primo turno dei playoff che vedrà di fronte la quarta classificata contro la quinta. Si proseguirà poi con la seconda gara del primo turno, dove si sfideranno la terza classificata e la sesta classificata, nella giornata di sabato 3 giugno. Tutte le partite del primo turno sono a gara secca: in caso di pari merito va avanti la squadra meglio classificata nel girone senza che si facciano supplementari e rigori. Dai due abbinamenti scaturiranno le ultime due semifinaliste, che si aggiungeranno al Lecce e alla seconda classificata in campionato (Torino e Fiorentina sono in lizza).