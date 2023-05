Torino Primavera, contro l’Empoli i tre punti per andare in semifinale

Contro l'Empoli per vendicare quel 3-0 e non solo ovviamente. I granata devono vincere per non dover aspettare il risultato della Fiorentina ed essere sicuri del secondo posto. Gli scontri diretti contro la Viola sono a favore del Torino, che ha vinto sia all'andata che al ritorno. Adesso rimangono 90 minuti di regular season. 90 minuti per prendersi un secondo posto strameritato fino a questo punto della stagione, 90 minuti per tornare a giocarsi una semifinale dopo 4 anni ed evitare i playoff.