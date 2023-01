Primavera, le formazioni ufficiali di Frosinone-Torino: Dell’Aquila subito in panchina

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Frosinone-Torino, gara valida per la tredicesima giornata del campionato Primavera, la prima di questo 2023. Scurto schiera i suoi con il 4-3-1-2: Weidmann agirà sulla trequarti alle spalle di Caccavo e Jurgens. Recupero lampo per Dell'Aquila che andrà in panchina: il fantasista granata è stato operato per pubalgia a metà novembre (QUI i dettagli).