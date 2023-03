Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Verona: Ansah-Njie coppia d’attacco

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Hellas Verona, gara valevole per la 24esima giornata del campionato Primavera 1. Scurto schiera i suoi con un 4-4-2 con qualche cambio di formazione rispetto al derby. In porta sempre Passador; in difesa confermati Dembelé e Dellavalle: Anton sostituisce invece N'Guessan, Antolini arretra dalla linea di centrocampo e prende il posto di Opoku. A centrocampo quindi spazio a Dell'Aquila e Savva sugli esterni, Ruszel e Weidmann vanno in mediana. La coppia Ansah-Njiè in attacco.