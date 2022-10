Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Milan: subito Silva dal 1′

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Milan, gara valida per la decima giornata del campionato Primavera. Scurto conferma tutta la difesa rispetto alla gara con il Sassuolo di sabato scorso, con Passador in porta, N'Guessan e Dellavalle come centrali, Dembele e Antolini sulle fasce. In mediana, si vede dal 1' l'appena tesserato Silva Pertinhes, mentre davanti, Weidmann dovrà supportare Dell'Aquila, che torna titolare dopo la tripletta in Coppa Italia, e Jurgens.