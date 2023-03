Primavera, le pagelle di Cesena-Torino 0-0: Passador supereroe senza mantello

Le pagelle ai granata nella sfida tra Cesena e Torino

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino pareggia a Cesena in una partita complicatissima. Decisivo Passador nel primo tempo, mentre nel secondo i granata non riescono a sfruttare al meglio le poche occasioni che il Cesena concede.

PASSADOR 7: Magari prima della partita ha ascoltato Supereroi di Mr. Rain, perché nel primo tempo fa un volo (senza mantello) e salva il Toro. Una parata che al netto di tutto è super decisiva.

DEMBELE 6: Corre e spinge con costanza. Un po' impreciso nei cross, ma è comunque una spina nel fianco per la difesa del Cesena. (84' ANTOLINI sv: Il suo ritorno in campo è un'ottima notizia per Scurto, visto che lui era stato uno dei migliori nella prima fase del campionato).

DELLAVALLE 6: Il Cesena crea poco, parte del merito è anche suo. Partita tranquilla, senza grossi pericoli. Amministra bene.

N'GUESSAN 6: Ha due occasioni per segnare ma non le sfrutta, pesano poco sul suo giudizio, perché il lavoro difensivo è buono. Si prende un rischio palla al piede nella ripresa e poi si salva.

OPOKU 6: Partita ordinata, senza particolari squilli. Qualche errorino tecnico c'è, ma è complice anche di una partita complessa visto l'atteggiamento del Cesena che lascia poco spazio e tempo ai granata di ragionare.

CIAMMAGLICHELLA 5.5: Come sempre in campo dà il massimo, ma dalle sue giocate è lecito aspettarsi più qualità. (68' SAVVA 6: Entra bene, con buone giocate e ottima voglia).

RUIZ 6: Partita lucida e di ordine. Scurto lo sostituisce per dare più offensività al suo Toro, ma Ruiz ora è una certezza in mezzo al campo. (46' SILVA 5.5: Entra e va subito vicino al gol, poi sparisce dalla partita).

RUSZEL 6.5: Fa filtro, fa girare la palla e si abbassa per provare a costruire. C'è poco da dire, lui in mezzo non manca mai.

WEIDMANN 6.5: È l'unico a fare effettivamente la differenza, ma non riesce a farlo con continuità.

ANSAH 5.5: In 45 minuti prova due tacchi improbabili e superficiali, simbolo di una partita in cui non ha giocato in modo abbastanza concreto. (46' DELL'AQUILA 6: Entra e prova a fare la differenza. Il Cesena lo raddoppia e lo triplica costantemente, lui è poco servito, ma quando può accendersi lo fa).

JURGENS 5.5: Si vede pochissimo. Non ha palloni giocabili. Non è lo Jurgens di un tempo, ma ora ha anche più attenzione su di lui. (46' NJIE 5.5: Non si vede quasi mai. Ottimo lavoro della difesa del Cesena su di lui).

ALL. SCURTO 6: La partita era ben più complicata di quanto possa dire la classifica e si è visto in campo. Il Cesena è una squadra ostica quando non spegne la luce e contro il Toro i fari sono stati ben accesi tutto il tempo. Nell'intervallo cambia tanto e fa bene, perché la sua squadra cambia marcia, ma non riesce a sbloccare la partita. Le occasioni i granata ce le hanno avute, ma non le hanno sfruttate.