Primavera, Scurto post Torino-Udinese 2-0: “Vogliamo essere tra le prime quattro”

Le dichiarazioni dell'allenatore della Primavera Scurto al termine della partita contro l'Udinese giocata a Vercelli

Il Torino Primavera torna alla vittoria contro l'Udinese e difende il secondo posto in campionato grazie al 2-0 sui friulani. accorciando anche sul Lecce in vetta in attesa della gara della squadra di Coppitelli. I granata disputano un primo tempo d'autore, dominato sul piano del gioco e chiuso sull'1-0 grazie alla rete di Savva. Nella ripresa la stanchezza si fa sentire e i granata calano di intensità, ma nel finale mettono in cassaforte i tre punti grazie alla rete di Corona. Mister Scurto ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine della gara.

Si prosegue la volata, come commenti questa vittoria? "Abbiamo fatto sicuramente una buona partita. Non era semplice perché l'Udinese è una buona squadra, nonostante la classifica. Temevamo questa partita perché sapevamo di avere di fronte un avversario valido. Devo dire che l'hanno affrontata con l'atteggiamento giusto. Siamo andati in vantaggio nel primo tempo e l'abbiamo sbloccata. Questo è stato importante. Poi non siamo riusciti a concretizzare alcune occasioni importanti per chiudere la partita. Abbiamo un po' sofferto nel secondo tempo il ritorno dell'Udinese che ha avuto un paio di occasioni pericolose per pareggiare. Complessivamente abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo vinto meritatamente una partita difficile".

Nel secondo tempo è arrivata un po' di stanchezza. Tante partite ravvicinate nel finale di campionato incidono. Ti preoccupa in vista dei playoff o è fisiologico? "Questo è abbastanza normale anche perché abbiamo tante partite ravvicinate, ma è una cosa che vale un po' per tutti. Anche oggi chi è entrato dalla panchina ha dato un ottimo contributo, quindi è chiaro che questo aspetto sia importante. Vista la stanchezza dovuta al finale di stagione è giusto che tutti si facciano trovare pronti".

Nguessan si era infortunato con la Samp. Anton è uscito coi crampi. Come stanno? "N'Guessan ha un fastidio fisico. Anton nell'ultimo periodo si è allenato un po' meno quindi sapevamo che non avrebbe finito la partita. Tutti gli altri stanno bene, hanno retto anche oggi".

Vedendo la classifica il secondo posto diventa una priorità in ottica playoff? "Avendo raggiunto l'obiettivo playoff ci siamo dati l'obiettivo di entrare tra le prime quattro. Arrivare secondi ci darebbe un vantaggio di essere già in semifinale. Vogliamo raccogliere più punti possibili, comunque sapendo che dietro vanno forte. Sono tutte avversarie forti che sicuramente faranno punti".

A cosa può puntare il Toro ai playoff? "Il Toro cercherà di vincere le partite che affronteremo come abbiamo fatto per tutto il campionato. Come noi lo faranno tutte le altre. Sarà bello per i ragazzi perché saranno partite viste da tanti addetti ai lavori".

Ti aspettavi un ritorno ai playoff? "Non ci siamo posti obiettivi all'inizio perché conoscevamo le difficoltà di questo campionato. L'Udinese è penultimo e oggi ha fatto un'ottima partita, molto equilibrata. Ci sono differenze minime tra tante squadre. Poi siamo partiti bene e abbiamo chiuso il girone d'andata davanti. Perciò, andando avanti è diventato un obiettivo concreto".