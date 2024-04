Scurto post Fiorentina-Torino 5-3 dcr: “Ora tutto sul campionato”

Le dichiarazioni del tecnico della Primavera granata al termine della sfida con la Fiorentina

Giuseppe Scurto nell'immediato post gara di Fiorentina-Torino 0-0 (5-3 dcr) (QUI IL COMMENTO ALLA GARA), ha commentato la sfida ai microfoni di Sportitalia. Di seguito le sue parole: "Credo che avremmo meritato di vincere perché abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo creato delle occasioni importanti. Non siamo riusciti a concretizzare delle occasioni importanti. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto un percorso importante. Abbiamo eliminato la Lazio in semifinale e l'Inter ai quarti. Avremmo meritato, così come la Fiorentina che ha fatto una buona partita, di vincere la coppa. Anche stasera i nostri ragazzi hanno creato delle buone occasioni".

C'è una fase finale da vivere... "I ragazzi devono essere orgogliosi di quello che hanno fatto. E' chiaro che c'è un po' di delusione stasera. Ci tenevamo tutti a portare la coppa a Torino. Bisogna essere bravi a smaltire la delusione e ripartire perché già da lunedì si gioca in campionato".

In conferenza stampa Scurto ha proseguito l'analisi della partita ai microfoni dei giornalisti presenti al Dall'Ara.

Nelle due stagioni precedenti il Torino è tornato in semifinale scudetto e ora in finale di Coppa. Quali sono le tue sensazioni? "Siamo contenti, abbiamo fatto due stagioni importanti, tanti ragazzi sono cresciuti. Siamo arrivati alla finale dopo un bel percorso in Coppa, siamo arrivati a giocarci una finale in cui abbiamo fatto una buona partita. Ai ragazzi vanno fatti i complimenti. Devono essere sereni, hanno dato tutto. La delusione c'è, ma i ragazzi devono imparare da queste sconfitte. Esperienza importante per tutti noi, soprattutto per i ragazzi. La sconfitta non cancella ciò che di buono hanno fatto, mettere da parte la delusione e ripartire dal campionato, lavorando al solito con grande impegno"

Le difficoltà nella finale sono per il merito della Fiorentina o per tensione? "Manca un po' d'abitudine a giocare queste partite e c'è un po' di tensione. Davanti potevamo essere più incisivi, non siamo riusciti a trovare inizialmente giocate pulite in avanti, rischiando poco la giocata e cercando più spesso quella in sicurezza. L'importanza della partita ha portato qualche ragazzo a rischiare un pochino meno. Ma nell'arco della partita abbiamo creato occasioni importanti, che potevamo concretizzare, qualche rimpallo vicino alla linea, abbiamo colpito la traversa... Abbiamo ragazzi che rientravano da lunghi infortuni, l'abbiamo un po' pagato ma detto questo abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. La Fiorentina è una buona squadra, non era semplice"

Cosa ha detto a Dellavalle dopo il rigore sbagliato? "Il ragazzo molto dispiaciuto alla fine, chiaro che sbagli il rigore nella finale ed è una delusione. Ma deve stare sereno. Da capitano si è preso la responsabilità di calciare il primo rigore. Li sbagliano anche giocatori in partite importanti, può capitare e deve stare sereno. Tante volte si è preso la responsabilità quest'anno, deve essere sereno. Nel calcio si può sbagliare"

Che prospettive ha Dellavalle? "Dellavalle è cresciuto tanto nei due anni, ha vinto l'Europeo e fatto al Toro una stagione importante. Quest'anno ha più consapevolezze e può avere buone prospettive. Sarà importante lavorare con insegno e intensità. Il salto da Primavera a prima squadra è complicato, dovrà essere bravo nel percorso a mantenere l'umiltà"

Si aspettava qualcosa in più da Savva? "Ultimamente non ha giocato tantissimo, ha fatto una buona partita ma gli è mancato lo spunto. Non ce lo aspettavamo al cento per cento, ha fatto quello che in questo momento può fare per la sua condizione"

Quanto è importante essere ancora in corsa per il campionato dopo la delusione della Coppa? "L'anno scorso arrivare in semifinale è stata una bella soddisfazione. Ora siamo in corsa, bisogna resettare questa piccola delusione. I ragazzi devono ripartire, pensare al campionato per queste ultime sette partite in cui raccogliere il più possibile. Cercare di fare il massimo in campionato diventa l'obiettivo".

