Torino, chi è Njie: attaccante duttile arrivato dalla Svezia, con Scurto è esploso

Ivan Juric ha aggregato per l'avvio di preparazione al Filadelfia alcuni giocatori della Primavera di Scurto, che saranno valutati in ottica Prima squadra. Per alcuni si tratta di una prima volta assoluta, altri invece hanno già avuto modo di lavorare con il tecnico croato. Vediamo i profili dei giocatori selezionati da Juric. È il turno di Eybi Njie, fresco di firma sul primo contratto da professionista con il Torino ( QUI i dettagli ).

Torino, chi è Njie: pescato dalla Svezia ai tempi dell'U17

Il percorso di Njie in granata inizia nell'agosto 2021. Il Torino è alla ricerca di un attaccante per il gruppo dei 2005 e lo pesca dalla Svezia, più precisamente dalle giovanili del Forssa BK. Njie arriva così in Italia e diventa un rinforzo per l'Under 17 di Attila Malfatti. Presto diventa titolare posizionando come esterno destro nel 4-3-3. Giocherà in stagione 21 partite, mettendo a referto 4 gol e 2 assist e inaugurando davanti ai tifosi granata il salto mortale all'indietro come esultanza. L'anno successivo, la stagione 2022-2023, dovrebbe portarlo in Under 18 con Antonio Asta ma di fatto gli fa fare un duplice salto e gli apre le porte della Primavera. Inizialmente i minuti sono pochi ma nella seconda metà di stagione si prende la maglia di titolare, superando le 30 partite stagionali tra campionato e coppe, impreziositi da 3 gol e 4 assist.