Torino, il programma del fine settimana di giovanili e femminile

Tornano ai blocchi tutte le squadre del Settore giovanile del Torino. Si parte sabato con l'appuntamento più sentito: la Primavera di Tufano sfida la Juventus nel derby che si disputerà a Orbassano alle ore 13. Le Under saranno invece le protagoniste della giornata di domenica. Gioca in casa solo l'Under 17, impegnata nel big match contro il Genoa. Under 16 e Under 15 vanno in Emilia per affrontare la Reggiana, chiude l'Under 18 attesa dal Milan. Di seguito il programma del weekend del Settore giovanile maschile e il punto sul Femminile.