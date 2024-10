Torino, il programma del fine settimana di giovanili e femminile

Weekend fitto d'impegni per il Settore giovanile maschile granata. Già in campo l'Under 18, che nell'anticipo del venerdì mattina ha mandato ko la Fiorentina per 4-1 dopo il successo sul Milan. Le gare delle altre formazioni saranno suddivise tra sabato e domenica. Si parte il 26 ottobre con l'Under 17 che sfida in trasferta il Cesena. Under 16 e Under 15 resteranno invece a Orbassano dove affronteranno entrambe lo Spezia nella giornata di domenica. In campo il 27 ottobre anche la Primavera di Tufano: c'è Sassuolo-Torino, fischio d'inizio alle ore 13.