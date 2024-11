Torino, il programma del fine settimana di giovanili e femminile

Il weekend del Settore giovanile granata si spalma su cinque giorni. Si parte da oggi, venerdì 1 novembre, con l'Under 17 in campo nel recupero con lo Spezia; si chiude con il posticipo del martedì in cui sarà protagonista l'Under 18, impegnata a Noceto contro il Parma. Nel fine settimana in campo solo l'Under 15, attesa domenica in Liguria per la trasferta contro il Grifone. La Primavera scenderà in campo lunedì 4 novembre: Torino-Udinese va in scena a Orbassano alle ore 14.30. Ferma solo l'Under 16: Genoa-Torino è stata rinviata a domenica 24 novembre, ore 15.