Torino, il programma del fine settimana di giovanili e femminile

Fine settimana decisamente tosto per il Settore giovanile maschile granata, impegnato domenica con quasi tutte le formazioni in scontri diretti per le zone alte di classifica. Gli occhi sono naturalmente tutti per l'Under 17 perché i granata di Rebuffi lanciano il guanto di sfida non a un'avversaria qualsiasi ma alla Juventus rivale di sempre nel derby della Mole. Under 16 e Under 15 affronteranno invece in due scontri diretti il Parma: gare da non perdere al Cit Turin, in gioco l'alta classifica. Infine l'Under 18, che sulla carta ha la sfida più agevole contro il Monza, con i brianzoli reduci tuttavia da un buon momento di forma. Chiude il weekend la Primavera di Tufano, unica squadra in trasferta: i granata scendono in campo domenica 10 novembre alle ore 13 in casa del Genoa.