Torino, il programma del fine settimana di giovanili e femminile

Il weekend del Settore giovanile maschile granata si apre sabato 30 novembre con la Primavera di Tufano impegnata contro il Monza alle ore 15. Tutte le altre formazioni scenderanno in campo invece domenica 1 dicembre. L'Under 18 va in trasferta a Verona per sfidare l'Hellas alle ore 15. Restano in casa Under 16 e Under 15, alle prese con il doppio impegno contro la Carrarese presso il Cit Turin. Fermo solo il campionato Under 17.