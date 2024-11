Torino, il punto sul weekend di giovanili e femminile: risultati e classifiche

Weekend quasi perfetto per il Settore giovanile maschile granata, che si conferma in lotta in ogni categoria per le posizioni più alte. La Primavera vince il big match contro la Lazio per 3-1 e si porta a un passo dalla vetta. L'Under 18 non va oltre il pari con il Sassuolo, ma accorcia le distanze dal primo posto del Cesena che ora è a -1. Successi infine per Under 17 e Under 16, rispettivamente contro Pisa e Cesena: entrambe le squadre sono quarte, in piena lotta per l'accesso alle fasi finali. Di seguito il punto sul fine settimana delle giovanili e a seguire il resoconto sul Femminile.