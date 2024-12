Torino, il punto sul weekend di giovanili e femminile: risultati e classifiche

Nel fine settimana del Settore giovanile maschile spiccano le tre vittorie di Under 17, Under 16 e Under 15. Tutte e tre le formazioni hanno ottenuto il massimo battendo la Carrarese e confermandosi nelle zone d'alta classifica. Rammarico per Under 18 e Primavera, che allungano la striscia di risultati utili consecutivi e restano in lotta per le posizioni più nobili ma non possono essere soddisfatte dei rispettivi pareggi: la squadra di Fioratti viene raggiunta in pieno recupero dal Verona, i granata di Tufano non riescono a sfondare il muro del Monza e si devono accontentare dell'1-1. Di seguito il resoconto sul weekend del Settore giovanile maschile granata e il punto sul Femminile.