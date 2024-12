Torino, il punto sul weekend di giovanili e femminile: risultati e classifiche

Weekend con pochi sorrisi per il Settore giovanile maschile granata. A vincere è solo l'Under 17, che chiude il girone d'andata battendo 2-1 la Sampdoria. Sconfitte le altre giovanili: l'Under 18 perde di misura contro la Lazio in trasferta, l'Under 16 cade allo scadere per mano del Bologna, l'Under 15 subisce un poker sempre per mano dei felsinei. Caduta nell'anticipo del sabato anche per la Primavera, sconfitta 0-1 dalla Cremonese a Orbassano. Di seguito il punto sul fine settimana delle giovanili maschili e femminili granata.