Torino, il weekend delle giovanili: in campo solo Under 18 e Under 17

Fine settimana a metà per le giovanili del Torino. Si fermano infatti Under 16 e Under 15 per via della sosta Nazionali, vanno avanti Under 17 e Under 18. Ad aprire il weekend granata sarà l'Under 17 di Parisi impegnata a Chieri contro il Parma. In contemporanea scenderà in campo a Milano la Primavera granata nella sfida contro l'Inter in programma domenica. Martedì pomeriggio toccherà infine all'Under 18, impegnata contro il Monza al Cit Turin.