Torino, il weekend delle giovanili: riscatto Under 18, Under 16 a punteggio pieno

Fine settimana positivo per le giovanili granata. I torelli escono imbattuti dall'ultimo weekend di campionato, collezionando due vittorie e un pareggio. La prima delle due arriva da un Under 18 che trova il riscatto contro il Parma, la seconda è firmata dall'Under 16, lanciata e a punteggio pieno. Altro pareggio infine per l'Under 15, un punto strappato in inferiorità numerica contro lo Spezia.