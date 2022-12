Torino, il weekend delle giovanili: ultima gara del 2022 per Under 18 e Under 17

Ultimi scampoli di 2022 per le giovanili del Torino. Scenderanno in campo in questo fine settimana solo Under 18 e Under 17, per l'ultimo impegno dell'anno. Sia i granata di Antonino Asta che quelli di Aniello Parisi disputeranno gare in trasferta. L'Under 18 sfida la capolista Spal nel tentativo di farle lo sgambetto, l'Under 17 invece va a La Spezia per ridurre il gap dalla zona playoff.