Torino, la Primavera torna al lavoro verso la Roma. Sul campo di gioco…

I granata ripartono dal Cit Turin per gli allenamenti dopo i tamponi svolti in mattinata

Dopo i casi Covid, la Primavera del Torino è pronta a tornare al lavoro. La squadra di Coppitelli, rientrata in anticipo da Biella , da domani lunedì 16 agosto ripartirà con la preparazione in vista del campionato: in mattinata si effettueranno i tamponi per tutto il gruppo, mentre nel pomeriggio i negativi saranno impegnati al lavoro al Cit Turin. Saranno quattordici giorni divisi tra campo e mercato, durante i quali la squadra dovrà riprendere il lavoro di Biella per farsi trovare pronta contro la Roma all'esordio il 29 agosto.

ESORDIO - Il tempo potrebbe non essere abbastanza, ma mai dire mai. L'inizio del campionato non è di certo tra i più soft, visto che il Torino sfiderà una squadra già rodata come la Roma. I granata invece stanno cambiando molto e i giocatori dovranno trovare la giusta sinergia tra di loro. Intanto rimane ancora da capire su quale campo giocheranno i granata. Non è ancora scontato che si giocherà al De Paoli di Chieri. Il Torino al momento ha indicato quello come campo di casa, ma ha ancora tempo per modificarlo. La società sta dialogando con il comune della collina torinese e con l'associazione comunale che gestisce il campo. Nei prossimi giorni si saprà qualcosa in più: il problema del campo di gioco per la Primavera resta ancora da risolvere.