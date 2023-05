Torino, Ludergnani traccia la via per il Settore giovanile: le tappe della crescita

Torino, Ludergnani: "Continuare a lavorare sulla qualità"

Ludergnani ha tracciato un percorso chiaro per le giovanili granata. Il punto di partenza è l'appeal che il Torino ha avuto e continua ad avere sui giocatori che scelgono il percorso in granata e sulle loro famiglie. Un appeal su cui il Responsabile non vuole adagiarsi, ma che è anzi da coltivare. Questo parte dai servizi che il Torino può garantire ai giocatori: "Il Toro ha un grandissimo appeal per le strutture. Al momento abbiamo uno dei convitti più belli e questo ce lo dicono tutti. Le famiglie mettono sulla bilancia il servizio che offriamo al ragazzo", ha spiegato Ludergnani. Poi c'è il discorso relativo ai campi d'allenamento, ancora da implementare nella speranza che il Robaldo possa essere a disposizione in tempi brevi. Infine il lavoro sulla qualità del Settore giovanile passa naturalmente dal livello dei giocatori che ne formano parte. A proposito Ludergnani ha affermato: "Ogni giocatore vuole stare in un settore giovanile forte. Noi dobbiamo cercare di avere le squadre quanto più competitive per attrarre giocatori. Credo che dall'anno scorso sia stato fatto un passo in avanti. Ora dobbiamo continuare a farlo, ciò passa per il mercato e per il lavoro con i ragazzi".