Torino Primavera, da chi ripartirà Scurto? Ecco le basi del gruppo 2022/2023

Dal mercato dovranno arrivare difensori e un portiere titolare, mentre gli altri due ruoli andranno puntellati

Roberto Ugliono

Il Torino volta pagina per la propria Primavera. Con l'arrivo di Giuseppe Scurto, la società ha scelto di ricreare un connubio affiatato, quello con il responsabile del settore giovanile Ruggero Ludergnani: i due avevano lavorato con sintonia e profitto alla Spal. Nel 2020/2021, i ferraresi sono arrivati a un punto dai playoff, lo stesso obiettivo per il quale anche il club granata vuol tornare a competere fermo restando che il primo scopo della Primavera è la costruzione di giocatori per la Serie A. Adesso il responsabile delle giovanili granata è chiamato a un mercato importante per poter consegnare al tecnico ex Palermo, Spal e Roma una rosa competitiva. Rimarranno ben pochi giocatori della squadra che ha chiuso la stagione con Coppitelli ma tra di loro c'è qualche 2004 che quest'anno ha iniziato a fare esperienza nella massima categoria giovanile.

Torino Primavera, porta e difesa hanno bisogno di rinforzi

Il pacchetto arretrato è quello che avrà bisogno del maggior numero di rinforzi. Sicuramente tra i pali, dove al momento Milan e Vismara, che erano arrivati in prestito secco, lasciano un vuoto. Possibile quindi che venga preso un titolare per difendere la porta del Toro, mentre una chance potrebbe essere data al portiere dell'ultima Under 18, Sattin. Il pacchetto dei difensori partirà dalla certezza Dellavalle (2004) e poi andrà costruito. Rettore (2004), capitano dell'Under 18, è cresciuto molto durante l'ultima stagione e appare molto probabile che possa far parte del gruppo. Possibile anche rimanga come fuori quota almeno uno tra Anton (2003) e N'Guessan (2003). I due potrebbero partire in ritiro con Juric e la prima squadra. Sicuramente Ludergnani interverrà sui terzini, ruolo dove al momento la squadra è maggiormente scoperta. Qui il Torino dovrà decidere cosa fare con i cartellini di Pagani (2003), arrivato a parametro zero dal Novara la scorsa stagione, e Wade (2003), preso dal Villarreal a gennaio: i due nell'ultima stagione non si sono imposti ma restano giocatori di proprietà a differenza del centrale Reali (2003) e del terzino Angori (2003), che non sono stati riscattati.

Le certezze di Scurto a centrocampo e in attacco

A centrocampo Scurto potrà ripartire da due certezze: Gvidas Gineitis (2004) e Aaron Ciammaglichella (2005). I due hanno ormai accumulato una buona esperienza in Primavera 1 e questa dovrà essere la stagione delle conferme. Di certo saranno due pilastri della squadra, che potrà contare quindi su due giocatori di qualità che hanno già mostrato cose interessanti in questo campionato. Potrebbe restare come fuoriquota Demis Maugeri (2003), centrocampista che quest'anno è stato molto sfortunato avendo riportato la rottura del legamento crociato. Attenzione a Samuele D'Agostino (2004), centrocampista offensivo di una stagione da protagonista con l'Under 18 avendo raccolto 10 reti e 3 assist. In attacco il Toro, che ha lasciato andare i vari Baeten (2003) e Zanetti (2003), partirà con un tridente già pronto praticamente. Dalla Spal arriverà Francesco Dell'Aquila (2004), ragazzo dalle ottime potenzialità (LEGGI QUI IL PROFILO). Insieme a lui ci saranno Luigi Caccavo (2004 che ha già accumulato ben 27 presenze e 6 gol in Primavera 1) ed Herbert Ansah (2004).