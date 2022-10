Torino Primavera, tante occasioni ma pochi gol: ai granata serve più precisione

Scurto detta la linea per il futuro: serenità e lavoro, per invertire la rotta e raccogliere i frutti di quanto creato

Irene Nicola

C'è un fil rouge che collega le ultime gare del Torino Primavera. I granata fanno la partita, ma faticano a finalizzare quanto costruito e così si espongono al rischio beffa. A Verona è arrivata una sconfitta, con il Napoli invece i granata hanno portato a casa un punto. Ma in entrambi i casi resta il rammarico per non aver ottenuto di più al netto di prestazioni che sono sempre state buone.

Torino Primavera, si confermano le difficoltà nella finalizzazione

"Nel calcio bisogna segnare - ha spiegato Scurto nel postpartita della gara contro il Napoli, insistendo su quanto detto già a Verona - Se sbagliamo tanto è perché ci manca qualcosa". Le difficoltà in finalizzazione sono una costante delle ultime partite. Ne è una prova il derby, in cui sì sono state segnate tre reti, ma due altrettanto clamorose (che avrebbero potuto cambiare l'andazzo della gara) hanno condannato il Toro. La partita di Verona in questo senso è stata emblematica: dominio incontrastato e occasioni a volontà, ma poca precisione e alla fine zero gol. Con il Napoli ancora tante chances per sbloccare il risultato (compreso il rigore fallito da Dell'Aquila), ma solo un gol all'attivo, al netto di errori e parate di Boffelli. Un dato sulla prolificità dei granata, nel 50% delle gare giocate fin qui il Toro ha segnato solo un gol, un dato che può e deve essere migliorato.

Torino Primavera, buone prestazioni ma servono più gol

Il Torino continuerà ora a lavorare per mettersi alle spalle un periodo avaro di soddisfazioni. Il nodo gol è evidente, ma altrettanto chiara è la bontà delle prove di una squadra che sta trovando difficoltà a segnare, ma si conferma su prestazioni di buon livello e sta raccogliendo meno di quanto meriterebbe. La linea tracciata da Scurto è quella della serenità e del lavoro: "Bisogna concentrarsi sul lavoro anche se il risultato non arriva. C'è grande equilibrio in questo campionato e quindi le partite le decidono gli episodi. Bisogna quindi essere concreti sotto porta". Visto lo slittamento della Coppa Italia, il primo passo per invertire la rotta sarà in campionato, contro il Sassuolo.