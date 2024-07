Torino Primavera, un viaggio dentro il ritiro di Spiazzo: il reportage di TN

Siamo entrati nel cuore del ritiro del Torino Primavera a Spiazzo in Val Rendena. La squadra del nuovo tecnico Felice Tufano si sta allenando a 7 chilometri di distanza (10 minuti in macchina) da Pinzolo, sede del ritiro della Prima Squadra di Paolo Vanoli. La scelta è stata presa dalla società negli scorsi mesi e sta dando ottimi profitti, tanto che anche Vanoli in conferenza stampa si è detto molto contento di poter avere un contatto diretto con tanti componenti della Primavera . Sono evidenti i vantaggi per il nuovo allenatore, che può integrare il gruppo alla bisogna e, soprattutto, può conoscere fin da subito, e da vicino, i giovani giocatori granata. La decisione, mai presa dal Torino negli scorsi anni e inedita anche per quasi tutte le realtà del calcio italiano, sta facendo collaborare nel migliore dei modi le due compagini. Il fatto di aver scelto Spiazzo presenta infatti dei notevoli vantaggi anche per la Primavera stessa, che ovviamente punta a una stagione al massimo della competitività. Tufano e i suoi ragazzi, infatti, possono beneficiare di un'ottima struttura a loro disposizione.

Dalla struttura all'impianto sportivo: tutto sull'organizzazione della Primavera

La Primavera, composta da 28 giocatori di tre annate 2005, 2006 e 2007, alloggia all'albergo Turismo di Spiazzo, che fa parte dello stesso gruppo Olympic Palace Hotel, quartier generale della Prima Squadra da due stagioni a questa parte. E la struttura sportiva in cui si stanno allenando i ragazzi di Tufano è davvero munita di ogni comfort. C'è naturalmente un campo a undici in erba, affiancato da un campetto a sette in sintetico, che viene sfruttato principalmente per esercitazioni fisiche al fine di non rovinare il rettangolo verde principale. E poi il Torino Primavera ha a disposizione una vasta palestra, munita di tutte le attrezzature di ultima generazione, e di una vasca coperta dell'adiacente piscina, senza dimenticare le fresche acque della Sarca, stesso fiume che bagna Pinzolo. Dall'albergo alla palestra-piscina del Body Village centro wellness s.s.d. tutto è compreso in poche centinaia di metri, tanto che staff e giocatori possono sempre muoversi tranquillamente a piedi. Viene sfruttato il pulmino soltanto per trasportare nella vicina Pinzolo i giocatori richiesti dalla Prima Squadra per le sedute del mattino o del pomeriggio.