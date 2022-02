Torino Under 18: i granata di Asta tornano alla vittoria con l’Ascoli

I torelli di Asta trovano la prima vittoria del 2022: a segno Vaiarelli e Krulich

Il Torino Under 18 torna alla vittoria nel recupero della 15esima giornata di campionato. I torelli di Antonino Asta, che avevano iniziato il 2022 con la sconfitta subita per mano del Parma e con il pareggio casalingo col Milan, guadagnano il bottino pieno contro l'Ascoli. I granata sono bravi ad andare in vantaggio alla mezzora con Andrea Vaiarelli. Per il raddoppio bisogna aspettare il 73', con Matous Krulich - aggregato dall'Under 17 e entrato da meno di 10' in campo - in gol per la seconda partita consecutiva. Nel finale arriva lo squillo dell'Ascoli con Cozzoli, ma non basta per riaprire la partita.