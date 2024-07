UFFICIALE – Claudio Sclosa torna al Torino, ecco il ruolo

La società ha confermato in via ufficiale il ritorno di Claudio Sclosa per lavorare con il settore giovanile

Redazione Toro News 4 luglio - 17:46

Come già riportato qui su Toro News da diverso tempo, Claudio Sclosa torna a lavorare con il Torino. Per lui, come si legge nella nota ufficiale del club granata, è pronto il ruolo da coordinatore dell'area scouting nel settore giovanile. Più precisamente sarà addetto alle formazioni Under 12, 13, 14 e 15 con un focus soprattutto sul territorio piemontese. L'ex calciatore granata (qui per scoprire la sua carriera professionale) ha lavorato all'Inter negli ultimi sette anni e ora riabbraccia il mondo Toro.

Di seguito il comunicato ufficiale — Il Torino Football Club è lieto di comunicare che Claudio Sclosa è il nuovo Coordinatore dell'Area Scouting Under 12/13/14/15 in Italia, con una particolare attenzione a Torino e al Piemonte. Classe 1961, Sclosa è giunto al Toro nel 1975 e in granata ha seguito tutto il percorso nel settore giovanile fino ad esordire in Prima Squadra nel 1979. Per lui in totale 103 presenze e 4 gol nel Torino. Terminata la carriera da calciatore (ha vestito, tra le altre, le maglie di Lazio, Bari, Pisa e Cremonese) ha inizialmente indossato i panni del procuratore per poi proseguire con l'attività di osservatore. Dopo sette anni all’Inter, con cui ha lavorato dal 2017, torna al Toro: porterà in dote la sua esperienza e le sue riconosciute competenze operando a stretto contatto con Davide Caprari, responsabile dell’Area Scouting del Settore Giovanile. Tutto il Torino Football Club saluta Claudio Sclosa con un cordiale “bentornato”: buon lavoro, Sempre Forza Toro!