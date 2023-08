Come già avevamo anticipato, Ludergnani ha trovato l'accordo per un nuovo difensore per la Primavera granata. Il Torino ha ufficializzato, tramite il suo sito ufficiale, l'arrivo di Balcot, difensore protagonista nell'ultima stagione in Primavera 2 con il Monza. In Brianza ha contribuito fortemente alla promozione della squadra. Di seguito il comunicato ufficiale del club.