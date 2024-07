UFFICIALE – Primavera, Jakub Krzyżanowski al Toro: il comunicato del Wisla Cracovia

Come avevamo anticipato sulle nostre colonne negli scorsi giorni, il Torino ha preso Jakub Krzyżanowski come rinforzo per la Primavera di Tufano. Ora arriva anche l'ufficialità, tramite il comunicato rilasciato dal Wisla Cracovia. Il terzino polacco, classe 2006, arriverà a Torino in prestito dopo aver rinnovato con il club polacco fino al 30 giugno 2026. Di seguito il comunicato del Wisla Cracovia in merito a rinnovo e trasferimento in granata.