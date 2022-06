UFFICIALE – Torino, Coppitelli lascia la Primavera. Il saluto del club

La notizia che Federico Coppitelli non sarebbe più stato l'allenatore della Primavera del Torino circolava già da alcune settimane. Sulle colonne di Toro News era già stata data la notizia della separazione, avvenuta di comune accordo, tra il tecnico e la società granata in data 10 giugno. Quest'oggi, essendo il 30 giugno ovvero il giorno in cui scadono i contratti, il Torino ha voluto salutare l'allenatore romano che era tornato alla guida della formazione Primavera nell'ultimo anno e mezzo riuscendo ad ottenere due salvezze. La dirigenza del Torino, tramite una nota pubblicata sul sito ufficiale del club, ha voluto salutare Coppitelli ringraziandolo per la sua dedizione, la sua passione e la professionalità che hanno sempre contraddistinto il suo lavoro.