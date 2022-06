Torino, Federico Coppitelli ai saluti: non allenerà più la Primavera

Finisce l'era di Federico Coppitelli alla guida della Primavera del Torino. Come avevamo anticipato, questa sarebbe stata la settimana decisiva per il suo futuro in granata con l'incontro con Ruggero Ludergnani e Urbano Cairo. La possibilità di una separazione era nell'aria da giorni e a seguito dell'incontro tenutosi stamattina è arrivata la conferma, da parte del club granata, di voler cambiare rotta. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'ufficialità. Il contratto dell'allenatore romano scadrà a fine giugno e quindi semplicemente non verrà rinnovato dalla società, che a marzo del 2021 lo aveva riportato in sella per salvare la squadra garantendogli anche un secondo anno sulla panchina del Toro. Nel mentre Coppitelli è anche diventato il terzo allenatore con più panchine nella storia della Primavera del Toro, alle spalle di due mostri sacri come Ussello e Vatta, cosa che dimostra ancora di più quanto l'allenatore romano abbia dato e fatto per il Torino.