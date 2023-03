Under 16, Torino-Monza 1-1: torelli agguantati nel finale

La gara tra Torino e Monza vede a lungo i granata in vantaggio, ma nel finale i brianzoli trovano l'1-1

Irene Nicola

Termina con una beffa la gara dell'Under 16. I torelli di Veronese accarezzano a lungo l'idea di portare a casa i tre punti, restando in vantaggio contro il Monza per tutta la gara dopo la rete di Spadoni, arrivata con la complicità di Vallati, nel primo tempo. In extremis i brianzoli trovano però il pari e alla fine al Cit Turin finisce 1-1.

Under 16, Torino-Monza: le scelte — Marco Veronese opta per il 4-3-3 contro il Monza. Proietti si posiziona tra i pali. In difesa linea a quattro composta dalla coppia di centrali formata da Gallo e Fiore e dai terzini Finizio e Gatto. Dirige le operazioni a centrocampo Casadei, affiancato dalle mezzali Grandi e Fabrizio Gai. Nel tridente offensivo spazio a Lohmatov e Spadoni come esterni, Conte fa la punta.

Under 16, Torino-Monza: il primo tempo — In avvio il Toro cerca di imporre il possesso palla e di farsi vedere in costruzione, ma ad essere più pericoloso è il Monza, che va vicino due volte alla rete nei primi 5’ sfruttando le ripartenze veloci. Sul primo tentativo interviene Proietti, il secondo è un colpo di testa di Bracesco da distanza ravvicinata, terminato clamorosamente fuori. È ancora Proietti poco dopo a respingere una conclusione dalla distanza di Buonaiuto. Il Torino si accende invece dal quarto d’ora, iniziando a mettere più pressione al Monza e testando i riflessi di Vallati con un diagonale dal limite dell’area ad opera di Lohmatov. Poi la gara si arena, senza creare particolari occasioni. Il Monza spinge ma non punge, il Torino invece si scopre più cinico. Al 27’ Spadoni viene lanciato in contropiede, arriva sul fondo nell’out di destra e calcia a botta sicura contro Vallati. Il tiro è forte ma centrale, ma Vallati si fa male da solo, non bloccando il tiro e portandosi la palla dietro la linea di porta. Il Toro passa così in vantaggio. A quel punto il Monza reagisce d’orgoglio e torna a fare la partita, Proietti però è sempre reattivo e tiene la porta inviolata.

Under 16, Torino-Monza: il secondo tempo — Alla ripresa Veronese spende subito un cambio: fuori Conte, infortunatosi, dentro Sandrucci. Si ridisegna così l’attacco granata con Spadoni che va a fare la prima punta e Sandrucci impiegato come ala destra. Il Monza si rende subito pericoloso sulla prima incertezza di Proietti, poi però non riesce a buttare il pallone in porta da distanza ravvicinata. Ma il Toro c’è e batte un colpo con uno splendido tiro dalla trequarti ad opera di Finizio su cui vola Vallati con un colpo di reni, poi Spadoni sfiora il gol di testa. I ritmi aumentano e il Monza a volte riesce a mandare in affanno i torelli, come al 57’ quando Gatto salva un gol quasi fatto sulla linea. Nonostante le occasioni da entrambe le parti, non arriva nessuno spunto decisivo. Nel finale ancora un cambio per Veronese, che aveva una panchina corta: dentro Tatarevic e fuori Fabrizio Gai. Il Monza inizia però a spingere con più costanza e il Torino alla fine subisce la beffa. A 60’’ dalla fine infatti il contropiede di Vacca si traduce in un cross per Colombo, che insacca il pallone e sigla l’1-1. Una doccia fredda per i granata, che avevano retto fino a quel momento accarezzando l'idea di raccogliere i tre punti.

Under 16, il tabellino di Torino-Monza — TORINO-MONZA 1-1

Marcatori: 27’ Spadoni (T), 79’ Colombo (M)

TORINO (4-3-3): Proietti; Gatto, Gallo, Fiore, Finizio; Gai F. (77’ Tatarevic), Casadei, Grandi; Spadoni, Conte (41’ Sandrucci), Lohmatov. A disposizione: Mattrel, Borgna, De Mori, Syll. Allenatore: Veronese

MONZA: Vallati; Castelli, Bellia, Cogliati, Mele, Attinasi (68’ Colombo), Monguzzi (68’ Romanini), Buonaiuto, Bracesco, Mout, Principe. A disposizione: Gerosa, Sirtori, Romanni, Yekalej, Rossini, Carta, Mungari, De Luca. Allenatore: Monguzzi