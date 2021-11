Under 17, la top 3 di Torino-Alessandria 2-0: Jarre assistman, Njie freddo

L'Under 17 porta a casa un successo contro l'Alessandria: ecco i migliori tre del recupero di campionato

L'Under 17 del Torino disputa una buona gara corale contro l'Alessandria e contro un avversario ostico come i grigi porta a casa tre punti che servono per dare morale dopo un inizio di campionato complesso e a risalire anche la classifica, dopo l'ultimo ko con l'Empoli. I granata passano per 2-0 al Cit Turin, grazie alle reti di Njie prima e di Tahiri, appena entrato nella ripresa.

Riproposto ancora come mezzala da Veronese, ruolo inedito per lui che nasce come seconda e poi aveva iniziato a lavorare da trequartista. Questo nuovo ruolo può permettergli di sfruttare le sue doti tecniche, capacità di inserimento e anche la sua corsa. Contro l'Alessandria firma l'assist per Njie, dimostrando di poter essere un riferimento per l'attacco anche se inserito come mezzala. Potrebbe dare anche la possibilità a Veronese di passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1 o al 4-4-2 in corsa a seconda dei momenti della partita.