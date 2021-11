Under 17, la top 3 di Torino-Empoli 0-1: Colletta coriaceo, Capac incisivo

I migliori della partita contro i toscani: Dalla Vecchia fa buon supporto al reparto avanzato

L'Under 17 granata esce sconfitta dal match contro l'Empoli giocato tra le mura amiche di Pianezza. Per i torelli si tratta di un ko amaro al netto delle occasioni create che non sono poi state concretizzate. Vincere avrebbe portato i 2005 a raggiungere in classifica proprio i toscani. Ora i torelli dovranno provare a tornare alla vittoria nel recupero contro l'Alessandria per non vanificare il successo ottenuto contro lo Spezia.