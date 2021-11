Under 17, Veronese post Torino-Empoli 0-1: “Ci voleva un po’ più di cattiveria”

Le parole dell'allenatore del Torino Under 17 in seguito alla sconfitta casalinga rimediata contro l'Empoli

Al termine del match della formazione Under 17 del Torino che ospitava l'Empoli, il tecnico granata Marco Veronese ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Si poteva far meglio e vincerla, spesso le partite bisogna rivederle per avere una reale presa di coscienza di quello che è successo nella partita perché magari alcune sensazioni avute nella partite vengono smentite o confermate. L'idea è quella che abbiamo fatto una buona prestazione, i ragazzi si sono mossi bene però poi vincere le partite cambia se crei tanto e non fai gol e se concedi due situazioni più qualche palla inattiva. Secondo me i ragazzi sono in crescita, si può lavorare, c'è un bel gruppo e poi hanno 17 anni che è un'età cruciale nella quale che c'è quello che capisce subito alcune dinamiche e cresce velocemente e poi c'è quello che ci mette un po' di più però al di là del risultato che dà fastidio abbiamo avuto tante occasioni in cui ci vuole un po' di qualità e cattiveria in più. Come la stessa cosa che in certe situazioni con più attenzione si può non prendere una palla filtrante anche se siamo una squadra che cerca sempre di giocare".