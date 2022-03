Under 18, Torino-Roma 1-1: i granata fermano la capolista e sfiorano la vittoria

Prova di carattere per l'Under 18 granata contro la capolista Roma: il pari va stretto ai torelli di Asta

Irene Nicola

Contro la Roma capolista, scende in campo un'Under 18 granata combattiva (LEGGI QUI LE PAGELLE), costretta ad accontentarsi di un pari che va addirittura stretto al termine dei 90'. Sulla carta la sfida avrebbe potuto essere proibitiva - 15 i punti di vantaggio dei giallorossi sulla squadra di Asta, ottava - ma così non è stato. Il Torino fa per larghi tratti la partita e ha le chances più clamorose della gara. Alla fine termina però 1-1: ad Agostino risponde D'Alessio.

LE SCELTE - Antonino Asta conferma Sattin in porta, davanti a lui la linea a quattro con Rettore e Bura centrali, a destra c'è il 2005 Gay sulla fascia opposta invece Gregori. Nessuna novità a centrocampo con Azizi, Gineitis e D'Agostino. Per la sfida con la capolista scende in Under 18 anche Ciammaglichella, già in campo ieri con la Primavera, a supporto di Ansah e Vaiarelli.

PRIMO TEMPO - La Roma parte subito forte con una conclusione di Costa e con un colpo di testa di Pisilli. Più attendista il Torino, che prova a prendere le misure alla capolista. Ma anche più cinico perché al 5' si presenta la prima chance con D'Agostino che la butta subito in rete con un'incornata, che vale il vantaggio granata. E subito dopo parte Ansah in velocità, arrivando all'uno contro uno con Baldi, ma è tutto fermo per offside dell'attaccante granata. La Roma è comunque un avversario ostico e ci mette poco a recuperare, trovando l'1-1 con un diagonale di D'Alessio dopo altri cinque minuti. A questo punto la gara è apertissima: la Roma sembra essere più pronta a dare lo strappo, ma anche il Toro gioca a viso aperto cercando la triangolazione con Ciammaglichella, Ansah e D'Agostino. Sul fronte Roma è Costa a creare i maggiori problemi in velocità. Alla mezzora il Torino rischia in contropiede con Vetkal che supera Gregori e va verso Sattin, ma arriva Rettore che si immola in scivolata. Poi il match si stabilizza e non ci sono grosse occasioni da entrambe le parti.

SECONDO TEMPO - Nella ripresa Ansah si invola subito in contropiede, ma viene triplicata la marcatura su di lui. C'è poi la risposta di Pisilli col destro dal limite, con la palla che termina di poco fuori. La Roma alza il ritmo, ma trova sempre la reazione granata con Ansah ancora vicino alla rete dopo l'ennesimo scambio tra D'Agostino e Ciammaglichella, mura Baldi. Al 68' Asta si gioca il primo cambio: esce Gineitis, entra Bonelli autore di una doppietta contro l'Atalanta. Ed è subito Bonelli ad andare vicino al vantaggio, dopo aver cercato l'aggancio al volo sul cross di Ansah, ma Baldi esce ancora e subisce anche fallo. Poco dopo Asta si gioca le carte Nardella e Palade, al posto di Ciammaglichella e Ansah, che avevano speso moltissimo. Palade va subito al tiro dalla distanza, alto, poi è la volta di Rettore di testa. Ultimi 10', i granata spingono ancora per mettere in difficoltà una Roma che non riesce più a farsi vedere dalle parti di Sattin. Solo nel recupero i giallorossi mettono il turbo, ma senza concretizzare. E alla fine a disperarsi per i mancati tre punti è il Torino perché sfiora il 2-1 con Palade, che spreca calciando alto dal limite il possibile gol vittoria. Ma ciò che resta è una prestazione di livello, che promette bene per lo sprint finale di stagione.

IL TABELLINO

TORINO-ROMA

Marcatori: 5' D'Agostino (T), 10' D'Alessio (R)

TORINO (4-3-1-2): Sattin; Gay, Rettore, Bura, Gregori; D'Agostino, Azizi, Gineitis (68' Bonelli); Ciammaglichella (74' Palade); Ansah (74' Fragomeni), Vaiarelli. A disposizione: Mora, Barracane, Egharevba, Losio, Fragomeni, Cesari. Allenatore: Asta.

ROMA (4-3-3): Baldi; D'Alessio, Pellegrini, Zajsek, Falasca; D'Alessio (46' Bolzan), Verrengia, Vektal; Costa (46' Mbunya), Pisilli (62' Chesti), Koffi (62' Liburdi). A disposizione: Del Bello, Mancini, Lilli, Ruggiero, Gante. Allenatore: Scurto.

Ammoniti: 8' Azizi (T), 15' Costa (R) 75' Gregori (T), 87' Bonelli (T)

