Under 18, la top 3 di Torino-Roma 1-1: certezza D’Agostino, Ciammaglichella lotta

Ottima prova dell'Under 18 di Antonino Asta, che si rendono complessivamente più pericolosi dei giallorossi

CIAMMAGLICHELLA : Spende tantissime energie, ma non sembra risentirne. Osservato speciale della difesa giallorossa, va spesso a puntare l'uomo e cerca con costanza lo spunto per Ansah. Ottima anche l'intesa con D'Agostino, l'asse diventa pericoloso per la Roma.

VAIARELLI: Partita di sostanza per il numero 10 granata. Recupera tanti palloni e nei momenti in cui la Roma spinge arretra per aiutare i compagni, ma non rinuncia a far salire i suoi. Anche lui lotta fino all'ultimo.