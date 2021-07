De Biasi a TN: “Berisha è un ragazzo misurato, un ottimo professionista”

In esclusiva per i lettori di Toro News l’ex allenatore del Torino, nonché ex commissario tecnico dell’Albania presenta il nuovo portiere granata

Andrea Calderoni

Il Torino ha ufficializzato Etrit Berisha. In esclusiva per i lettori di Toro News a presentare il portiere di origine albanese è il suo ex commissario tecnico, Gianni De Biasi, primo allenatore dell’era Urbano Cairo ormai 16 anni fa. “Un ragazzo straordinario, educato in ogni suo comportamento” esordisce così De Biasi, oggi commissario tecnico della nazionale azera. “Etrit è sempre misurato, nonostante il ruolo – sottolinea De Biasi –. Di solito i portieri sono un po’ fuori dalle righe. Etrit, invece, è sempre attento. Il Torino si è assicurato un professionista dalla grande voglia di imparare. Lavora tantissimo. Fisicamente e atleticamente riesce a fare cose alquanto significative. Secondo me, è un ottimo ragazzo e un ottimo professionista”.

FIDUCIA - È stato proprio De Biasi a lanciare Berisha in Nazionale. Dal 27 maggio 2012 in poi, da quel Albania-Iran, Berisha ha accumulato 65 presenze con la sua selezione, tra cui quelle a Euro2016. “Prese il posto di Samir Ujkani, altra vecchia conoscenza del Torino – spiega De Biasi –. Gli diedi fiducia e mi ripagò con una serie di prestazioni autorevoli”. Ex Lazio e Atalanta, Berisha ha vestito nelle ultime annate la casacca della Spal, dapprima in Serie A e poi in Serie B. “A mio parere nella stagione nella massima serie con la Spal si comportò egregiamente – evidenzia l’ex allenatore del Torino –. La scorsa estate ha deciso di rimanere a Ferrara e ha provato a riportare la Spal in Serie A. Così non è avvenuto. Alla chiamata del Toro, naturalmente non poteva dire di no”.

GIOCO DI PIEDI - Analizzando tecnicamente Berisha, De Biasi aggiunge: “Mancino naturale. Non è un Reina o un Ballotta. Però, è un portiere che anche con i piedi sa fare bene le cose semplici”. Infine, un appunto sulla scelta fatta dal direttore sportivo Davide Vagnati e dal Torino. “Per me è un buon acquisto, anche in una prospettiva senza Salvatore Sirigu – afferma De Biasi –. È chiaro che le variabili possono essere tante. Bisogna capire come verrà accolto, come si ambienterà e che trattamento riceverà dai tifosi”.