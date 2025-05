Don Robella a TN: “Tifosi, lasciamo libera la zona lapide per squadra e parenti”

Giusto rinviare le partite di Pasquetta per la morte del Papa? Tanti tifosi hanno storto il naso..."No, secondo me è stato inutile. Non ha reso onore a quello che ha detto e fatto il Papa. Non è stato un rinvio rispettoso per i tifosi che vanno avanti e indietro per tutta l'Italia. Mi ha lasciato quanto meno perplesso il rinvio delle partite di Pasquetta. Giocare non sarebbe stato un 'the must go on', piuttosto concretizzare ciò che era già in itinere. Inoltre, giocare due giorni dopo non ha aggiunto nulla. Non c'è stato rispetto delle persone, anche perché il rinvio è avvenuto a una manciata di ore dallo svolgimento delle gare".