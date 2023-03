Fele (CalcioNapoli1926): “Il Toro può far male al Napoli con le seconde palle”

Per conoscere le ultime novità e i punti deboli del Napoli abbiamo fatto alcune domande a chi segue da vicino la formazione azzurra

Federico De Milano

Il Torino si prepara a sfidare il Napoli, primo in classifica e che fin qui ha dominato il campionato di Serie A. Tutte le squadre hanno però dei punti deboli e per cercare qualche elemento su cui far leva nella partita di domenica abbiamo fatto alcune domande a Mattia Fele che segue sempre da vicino la squadra di Spalletti per conto di CalcioNapoli1926.it oltre ad essere conduttore radiofonico di 1 Football Club.

Buongiorno Mattia, il Napoli quest’anno è una squadra che sembra davvero impeccabile. Il fatto però di aver appena giocato una partita importante in Champions può togliere qualche energia alla squadra e dare quindi qualche chance al Torino? "Chiaramente la Champions League porta via tante energie mentali e fisiche però l'ambiente e il gruppo sono uniti e tutti sono pronti ad aiutarsi. Questo spirito, secondo me, è la cosa più importante perché chiunque dovesse sostituirne un compagno si farà trovare pronto, qualora Spalletti volesse fare del turnover prima della sosta. Contro il Torino sarà difficile perché è una squadra che fa tanto possesso palla quindi Juric non fa solo legna. Ha acquistato anche Ilic che il Napoli seguiva da tempo e poi c'è Ricci che a me piace molto".

Quali giocatori non saranno a disposizione di Spalletti per questa partita di domenica? "Molto probabilmente Raspadori non sarà convocato per questa partita ma fino all'ultimo allenamento sarà in dubbio. Tutti gli altri invece sono a disposizione anche se è pur vero che probabilmente Spalletti opterà per un po' di cambi come ad esempio la solta staffetta Politano-Lozano oppure quella Mario Rui-Olivera. Il Napoli ha avuto poche assenze però riesce a gestirle nel modo migliore grazie alla profondità della sua rosa".

Una stagione con una squadra così dominante aiuterà anche i tifosi a dimenticarsi del timore per un allenatore come Juric che due anni fa “negò” la Champions al Napoli con il suo Verona? "Sì quello che è successo in quel Napoli-Verona è ormai dimenticato. Secondo me, se ne è parlato troppo perché il Verona in quel caso non ha fatto altro che essere professionale e giocare la sua partita. Juric non ha fatto altro che prepararla da grande professionista quale è sempre. Ha avuto un'evoluzione importante e secondo me è un tecnico molto preparato e intelligente che migliora le squadre dove va. Secondo me questo Torino può ambire anche a raggiungere l'Atalanta in classifica".

Esiste qualche punto debole della squadra che magari il Torino può provare sfruttare? Come si può fare male a questo Napoli? "Tutte le squadre hanno dei punti deboli, anche il Napoli. La squadra sembra avere pochi punti deboli dal punto di vista della costruzione perché qualsiasi cosa uno le impedisca riesce sempre a fare la cosa opposta per venirne fuori. Secondo me, qualche punto debole c'è in alcune situazioni di gioco come ad esempio le seconde palle, quando gli avversari giocano dritti sulla prima punta e poi vanno sul rimbalzo c'è qualche difficoltà. Come ad esempio in Napoli-Lazio nel gol realizzato da Vecino. Se il Torino proverà a giocare in modo diretto e a fare male al Napoli con alcuni passaggi di prima alle spalle o a giocare su queste seconde palle, per me potrebbe essere un buon tema. Anche gli uno contro uno saranno importanti giocando uomo su uomo".

Quali sono i due o tre giocatori del Napoli dai quali è lecito aspettarsi qualcosa in questa partita? Chi potrebbe risultare decisivo contro il Toro? "All'andata ci fu una straordinaria partita di Anguissa che fece un grande primo tempo e penso che lui sia sempre importante contro le squadre che giocano uomo contro uomo. Da un punto di vista proprio tattico avrà un ruolo chiave in mezzo al campo. In avanti mi aspetto tanto come sempre da Osimhen ma anche dagli esterni e cito Lozano che sta facendo delle prestazioni migliori però gli mancano i gol e gli assist".